Ισραήλ: Σε έντονα συγκινησιακό κλίμα η επιστροφή τριών ομήρων από τη Γάζα (pics&vid)

Για πρώτη φορά μετά από 471 ημέρες και κάτω από κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης, επανενώθηκαν με τους αγαπημένους τους οι τρεις Ισραηλινές όμηροι που απελευθερώθηκαν την Κυριακή (19/01), την πρώτη ημέρα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Πρόκειται για την 24χρονη Ρόμι Γκονέν, την 31χρονη Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ και την 28χρονη Έμιλι Νταμάρι. Οι τρεις γυνάικες συνάντησαν τις μητέρες τους λίγο μετά την απελευθέρωσή τους από τη Λωρίδα της Γάζας και υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις σε ένα συγκρότημα που δημιούργησαν οι IDF κοντά στα σύνορα με τη Γάζα στη βάση Re'im, προτού μεταφερθούν αεροπορικώς στο νοσοκομείο Tel Hashomer στο κεντρικό Ισραήλ για να επανενωθούν με τις υπόλοιπες οικογένειές τους και να αρχίσουν να αναρρώνουν.

Screen grab by X/ Prime Minister of Israel

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, τις υποδέχθηκαν έξω από το νοσοκομείο εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν παρατάξει τους δρόμους, ζητωκραυγάζοντας και τραγουδώντας τραγούδια. Το Γραφείο του Πρωθυπουργού έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από τη συνάντηση των τριών γυναικών με τις οικογένειές τους στο νοσοκομείο του Ramat Gan. Η Νταμάρι, τυλιγμένη σε μια ισραηλινή σημαία, εθεάθη να αγκαλιάζει συγκινημένη τους συγγενείς της- η Γκονέν τυλίχθηκε σε μια ομαδική αγκαλιά από τα μέλη της οικογένειάς της καθώς μπήκε σε ένα δωμάτιο του νοσοκομείου διακοσμημένο με φωτάκια- και η Σάντμπαρ Χάιρ έκλαιγε, καθώς αγκάλιαζε τα μέλη της οικογένειάς της στους διαδρόμους του νοσοκομείου.

