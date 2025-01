Απελευθερώθηκαν οι τρεις όμηροι της Χαμάς - Δείτε τη στιγμή της παράδοσης (vids)

Απελευθερώθηκαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής (19/1) οι τρεις πρώτες όμηροι που κρατούνταν από τη Χαμάς 470 ημέρες. Τις τρεις γυναίκες παρέλαβε αυτοκινητοπομπή του Ερυθρού Σταυρού και τις παρέδωσε στις ισραηλινές δυνάμεις, που τις μετέφεραν ήδη σε ισραηλινό έδαφος.

Τα πλάνα από βίντεο δείχνουν τις τρεις γυναίκες ομήρους να βγαίνουν από ένα όχημα περικυκλωμένο από ένοπλους άνδρες της Χαμάς. Οι όμηροι μπαίνουν σε οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού ενώ οι ένοπλοι φώναζαν το όνομα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

«Οι τρεις γυναίκες όμηροι παραδόθηκαν επίσημα στον Ερυθρό Σταυρό στην πλατεία Αλ-Σαράγια στη συνοικία Αλ-Ριμάλ στη δυτική πόλη της Γάζας», δηλώνει στο AFP αξιωματούχος της Χαμάς.

Ο στρατός ενημερώθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό ότι οι τρεις γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους.

🔴 IDF helicopters, adapted for the reception of the Israeli hostages, prepare to evacuate Romi Gonen, Doron Steinbrecher, & Emily Damari when they arrive from the Red Cross pic.twitter.com/H9gxl0W25b — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 19, 2025

Λίγο πριν από τις 16:00, πλάνα που μεταδόθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας έδειχναν μια αυτοκινητοπομπή του Ερυθρού Σταυρού να ταξιδεύει για να παραλάβει τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους πριν από την αναμενόμενη απελευθέρωσή τους.



Footage shows a Red Cross convoy in the Gaza Strip heading to collect the three Israeli hostages from Hamas. https://t.co/o8FVPpCaa9 pic.twitter.com/h6RfFw875u — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 19, 2025

3 רכבי הצלב האדום בתנועה לחבירה pic.twitter.com/94hqxagroa — Or Heller אור הלר (@OrHeller) January 19, 2025

Νωρίτερα, τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν μεγάλο πλήθος να συγκεντρώνεται δίπλα στα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού στην πλατεία Σαράγια στο κέντρο της πόλης της Γάζας, όπου προφανώς έγινε η παράδοση. Ανάμεσα τους βρίσκονταν δεκάδες ένοπλοι της Χαμάς.

Dozens of Hamas' Al-Qassam fighters arrive in Gaza City's Saraya Square to hand over the Israeli hostages to the Red Cross. Hundreds of cheering Gazans are surrounding the vehicles carrying the hostages. https://t.co/6UZlSxC3Zu pic.twitter.com/YMYHiXcNY5 — Ariel Oseran (@ariel_oseran) January 19, 2025

Ποιες είναι οι τρεις γυναίκες που απελευθερώθηκαν

Πρόκειται για την 24χρονη Romy Gonen, την 28χρονη Emily Damari και την 31χρονη Doron Steinbrecher. Οι τρεις γυναίκες πιάστηκαν όμηροι στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν 251 στη Γάζα.

Η Romy Gonen απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ η Emily Damari (κατά το ήμισυ Βρετανίδα) και η Doron Steinbrecher, βοηθός κτηνιάτρου, απήχθησαν από τα σπίτια τους στο ισραηλινό κιμπούτς Κφαρ Αζά.

Η Ρόμι Γκονέν, 24 ετών. Η Γκονέν ήταν 23 ετών όταν την απήγαγαν ένοπλοι της Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ Νόβα στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Η Γκονέν πέρασε ώρες στην προσπάθειά της να κρυφθεί από τους ενόπλους μαζί με φίλους της, πριν πυροβοληθεί στο χέρι. Η ίδια, μιλούσε στο τηλέφωνο με την οικογένειά της, όταν την άκουσαν να λέει “Πρόκειται να πεθάνω σήμερα.” Η τελευταία φράση που άκουσαν οι δικοί της από τους ενόπλους της Χαμάς στα αραβικά ήταν “είναι ζωντανή ας την πάρουμε”. Το σήμα από το κινητό τηλέφωνο της, εντοπίστηκε αργότερα σε μία περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ, 31 ετών. Η Στάνμπαρ Χάιρ ήταν 30 ετών όταν απήχθη και εργάζονταν ως νοσοκόμα σε κτηνιατρείο. Οι ένοπλοι τη μετέφεραν στη Γάζα από το σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Άζα, μία από τις κοινότητες που δέχθηκε καταστροφικό πλήγμα από την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου του 2023. Λίγες ώρες μετά από την εκδήλωση της επίθεσης από τη Χαμάς τηλεφώνησε στους γονείς της και τους είπε ότι φοβόταν πολύ και ότι οι ένοπλοι είχαν φτάσει στο κτίριο της. Τότε, έστειλε ένα φωνητικό μήνυμα στους φίλους της, λέγοντας «Έφτασαν, Με παίρνουν».

Η Έμιλι Νταμάρι, 28 ετών σήμερα. Είναι Βρετανίδα ισραηλινής καταγωγής που απήχθη από το σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Άζα. Η ίδια, μεγάλωσε στο Λονδίνο και είναι οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Τότεναμ Χότσπερ. Σύμφωνα με τη μητέρα της, είχε δεχθεί πυροβολισμό στο χέρι, ενώ είχε τραυματιστεί από ένα θραύσμα στο πόδι. Αφού της έδεσαν τα μάτια, οι ένοπλοι την έδεσαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της και τη μετέφεραν στη Γάζα.

Η Χαμάς, από τη μεριά της, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα παραδώσει μία λίστα με τα ονόματα των 90 Παλαιστίνιων φυλακισμένων που θα αποφυλακιστούν, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των τριών γυναικών.

Την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα χαιρέτισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και δήλωσε ότι δεκάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στον παλαιστινιακό θύλακα για να βοηθήσουν τους αμάχους. «Σήμερα τα όπλα στη Γάζα σίγησαν», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι 33 όμηροι που πρόκειται να απελευθερωθούν στην πρώτη φάση

Η ισραηλινή κυβέρνηση κατονόμασε τους 33 ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή το πρωί.

Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό Israel στο X, τον οποίο διαχειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνηση δημοσίευσε ένα γραφικό με τα ονόματα και τις φωτογραφίες των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν. Δεν είναι σαφές πόσοι από τους κατονομαζόμενους είναι ζωντανοί.

Από τους 33, οι 31 ελήφθησαν από το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι άλλοι δύο όμηροι που πρόκειται να απελευθερωθούν κρατούνται από το 2014 και το 2015, αντίστοιχα.

❤️🎗️



We are waiting for each and every one of you. pic.twitter.com/hys5TbvqU8 — Israel ישראל (@Israel) January 19, 2025

Μεταξύ αυτών που πρόκειται να απελευθερωθούν συμπεριλαμβάνονται οι δύο νεότεροι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς – ο Kfir και ο Ariel Bibas που, αν ζουν, θα είναι δύο και πέντε ετών, αντίστοιχα. Η τύχη των δύο μικρών εξακολουθεί να αγνοείται και είναι από τα 30 παιδιά που είχαν απαχθεί τον Οκτώβριο του 2023 από την Χαμάς.

Μεταξύ αυτών που κατονομάζονται είναι επίσης δύο Ισραηλινοί Αμερικανοί που εικάζεται ότι είναι ζωντανοί: ο Sagui Dekel-Chen και ο Keith Siegel. Ένας τρίτος Ισραηλινοαμερικανός που θεωρείται ότι είναι ζωντανός, ο Edan Alexander, είναι Ισραηλινός στρατιώτης και δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο. Τέσσερις άλλοι Ισραηλινοαμερικανοί που έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκροί – ο Itay Chen, ο Omer Neutra, ο Gadi Haggai και ο Judih Weinstein Haggai – δεν περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα.