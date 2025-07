Το Ισραήλ προειδοποιεί τη Συρία: Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των Δρούζων

Ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση της Συρίας έστειλε το Ισραήλ αναφορικά με τις επιθέσεις που δέχονται άτομα της μειονότητας των Δρούζων στη νότια Συρία.

Σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάνει λόγο για «σφαγές» κατά των Δρούζων και υπογραμμίζει πως «δεν θα διστάσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της μειονότητας των Δρούζων στη Συρία, εάν και όταν αυτό απαιτηθεί».

In response to the Syrian Ministry of Foreign Affairs’ statement:

The Syrian army and security forces, together with allied jihadist militias, have once again perpetrated massacres against the Druze minority in southern Syria. These barbaric and inhumane attacks must be stopped…