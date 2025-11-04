Η σορός ενός ομήρου από τη Γάζα έχει περάσει στο ισραηλινό έδαφος, όπως επιβεβαίωσαν οι IDF την Τρίτη.

Η σορός θα μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής στο Αμπού Καμπίρ για αναγνώριση.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, ο όμηρος σκοτώθηκε ανατολικά της συνοικίας Σετζάια. Σύμφωνα με τη Χαμάς, η σορός του ομήρου βρέθηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων επιχειρήσεων αναζήτησης και ανασκαφής εντός της Κίτρινης Γραμμής.

Αυτό συμβαίνει καθώς η τρομοκρατική οργάνωση απαίτησε ασυλία για τους τρομοκράτες που βρίσκονται σε υπόγειες σήραγγες στη Ράφα, ώστε να μετακινηθούν σε περιοχές εντός της Κίτρινης Γραμμής, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις λεπτομέρειες και μίλησε στην The Jerusalem Post.

Η ανακοίνωση της Χαμάς ήρθε λιγότερο από μια μέρα μετά την επιστροφή των σορών τριών Ισραηλινών στρατιωτών το πρωί της Δευτέρας, του 40χρονου συνταγματάρχη Ασάφ Χαμάμι, 40 ετών, του 21χρονου λοχαγού Όμερ Νιούτρα και του 19χρονου λοχία Όζ Ντάνιελ.

Με αυτό, ο συνολικός αριθμός των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα ανέρχεται σε οκτώ, οι οποίοι είναι οι Itay Chen, Meny Godard, Hadar Goldin, Ran Gvili, Joshua Loitu Mollel, Dror Or, Lior Rudaeff και Sudthisak Rinthalak.