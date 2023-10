Πόλεμος στο Ισραήλ

Συντονισμένη επιχείρηση με δυνάμεις πεζικού, τεθωρακισμένων και πυροβόλα ελικόπτερα πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία.

Η επιχείρηση σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα που οι δυνάμεις των IDF εισέρχονται για λίγο στη Λωρίδα της Γάζας, πριν από την αναμενόμενη χερσαία επίθεση σε πλήρη έκταση.

«Δυνάμεις πεζικού, τεθωρακισμένων και μηχανικών υπό τη διοίκηση της ομάδας σχεδιασμού Gesch (36) και συνοδευόμενες από πυροβόλα ελικόπτερα και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν επιδρομή στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας την τελευταία ημέρα.

Στο πλαίσιο της επιδρομής, αεροσκάφη και πυροβολικό του IDF επιτέθηκαν σε στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη συνοικία Sajaya και σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι δυνάμεις επιτέθηκαν σε δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους, μεταξύ των οποίων θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και επιχειρησιακά στρατηγεία, καθώς και τρομοκράτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε η ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως καταστράφηκαν πλατφόρμες εκτόξευσης ρουκετών, κέντρα διοίκησης της Χαμάς, ενώ εξουδετερώθηκαν μαχητές του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος.

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.



IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:



🔴 Anti-tank missile launch sites

🔴 Command & control centers

🔴 Hamas terrorist operatives



The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby