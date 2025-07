Ισραήλ: Οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα θα ξεκινήσουν εντός των επόμενων ημερών

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την Παρασκευή στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας θα ξαναρχίσουν σύντομα στη Λωρίδα της Γάζας, τον παλαιστινιακό θύλακα που απειλείται με λιμό έπειτα από 21 μήνες πολέμου.

«Οι ρίψεις θα ξαναρχίσουν εντός των επόμενων ημερών, υπό τον συντονισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ιορδανίας» είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός, σε ανακοίνωσή του, ξεκαθάρισε ότι «το Ισραήλ δεν περιορίζει τον αριθμό των φορτηγών που μπαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας» αλλά «οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών» δεν παραλαμβάνουν αυτή τη βοήθεια όταν εισέρχεται στη Γάζα.

«Σε αντίθεση με όσα ακούγονται συχνά, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια που μπορούν να μπουν στη Γάζα» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ το Cogat, ένας οργανισμός του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, αρμοδιότητα του οποίου είναι οι πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη.

