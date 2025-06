Ισραήλ: Ο στρατός κατέλαβε το ιστιοφόρο Madleen - «Οι επιβαίνοντες θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους» (vid)

Ισραηλινοί στρατιώτες κατέλαβαν τη Δευτέρα (09/06) το υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο Madleen που είχε ναυλώσει ο συνασπισμός του Στολίσκου Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition / FFC) και κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας, αψηφώντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως το γιοτ των «διασημοτήτων» οδηγείται με ασφάλεια στις ακτές του Ισραήλ. «Οι επιβαίνοντες αναμένεται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους», υπογραμμίζει.

