Ισραήλ: Ο στρατός καλεί τους πολίτες να εκκενώσουν τμήματα της παλιάς πόλης της Γάζας

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους Παλαιστινίους που εξακολουθούν να βρίσκονται στις συνοικίες Ντάρατζ και Τούφα στην Πόλη της Γάζας, μετά την εκτόξευση ρουκέτας από την περιοχή προς το νότιο Ισραήλ το απόγευμα, μεταδίδει η Times of Israel.

«Ο IDF συνεχίζει να επιχειρεί με απόλυτη ισχύ όπου καταγράφεται τρομοκρατική δραστηριότητα και εκτοξεύονται ρουκέτες κατά του Ισραήλ», δήλωσε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του στρατού στα αραβικά, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντας την προειδοποίηση με χάρτη της περιοχής προς εκκένωση.

«Όποιος δεν έχει ακόμη απομακρυνθεί, πρέπει να το κάνει άμεσα και να κατευθυνθεί προς τη νότια ζώνη αλ-Μαουάσι, για τη δική του ασφάλεια», πρόσθεσε.