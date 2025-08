Ισραήλ: Ο στρατός αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη - Ακούστηκαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε την Παρασκευή από την Υεμένη, μετά τις σειρήνες συναγερμού που ενεργοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις, εκ των οποίων η Ιερουσαλήμ.

«Μετά τις σειρήνες συναγερμού που ήχησαν σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ, ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε» από την πολεμική αεροπορία, αναφέρει στρατιωτική ανακοίνωση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης για την εκτόξευση.

Ωστόσο, οι τρομοκράτες Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει διεξαγάγει αρκετά πλήγματα αντιποίνων στην Υεμένη, στοχεύοντας περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών στο δυτικό τμήμα της χώρας και του αεροδρομίου στην πρωτεύουσα Σαναά.

Από τις 18 Μαρτίου, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει συνολικά 67 βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον 17 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προς το Ισραήλ, με αρκετούς πυραύλους να μην έχουν καταφέρει να φτάσουν στους στόχους τους.

❗️🇾🇪⚔️🇮🇱 - A ballistic missile was launched from Yemen targeting Israel, according to the Israeli military. Sirens sounded in central Israel and the Jerusalem area minutes after the launch.



The Israel Defense Forces (IDF) intercepted the missile, launched by Iran-backed… pic.twitter.com/MSkZA9XojY