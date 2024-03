Ισραήλ: Νέες κατηγορίες κατά υπαλλήλων της UNRWA για συμμετοχή στην επίθεση της Χαμάς

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) αποκάλυψαν το βράδυ της Δευτέρας ότι έχουν αποδείξεις για τη συμμετοχή τεσσάρων ακόμη υπαλλήλων της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post. Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έχει ήδη αποκαλύψει τα 12 ονόματα υπαλλήλων που φέρεται να συνδέονται με την επίθεση της Χαμάς.

Τα ονόματα των τεσσάρων εργαζομένων της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με τις IDF, οι νέες κατηγορίες αφορούν υπαλλήλους οι οποίοι κατέχουν θέσεις σε ρόλους της υπηρεσίας του ΟΗΕ που σχετίζονται με την υγεία, την εκπαίδευση κ.α., ενώ συνδέονται με τρομοκρατικές ομάδες.

Μέρος των αποδεικτικών στοιχείων είναι το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της UNRWA βρίσκονταν σε ισραηλινό έδαφος στο Νότο την ώρα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Επιπλέον, οι IDF δήλωσαν ότι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι 400 αξιωματούχοι της UNRWA συνδέονται με παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες όπως η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ.

Στη συνέχεια, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα δύο ηχογραφήσεις συζήτησης μεταξύ αξιωματούχων της UNRWA, οι οποίοι φέρεται να μιλούν για το ρόλο τους στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Η μια ηχογράφηση φαίνεται να είναι από το απόγευμα της 7ης Οκτωβρίου, στην οποία ένας από τους αξιωματούχους της UNRWA, μιλώντας στα αραβικά, αναφέρεται στις Ισραηλινές γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση και αιχμαλωτίστηκαν ως «ιδιοκτησία».

⚠️TW: Graphic Content



On Oct. 7, Yusef Al-Hawajara, an @UNRWA teacher, called his colleague to boast about kidnapping Israeli women, his “Sabaya,” while his colleague boasts about his “Noble Horse.”



They are using derogatory, dehumanizing terms to describe young female hostages… pic.twitter.com/GuToYKHDO6