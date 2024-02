Ισραήλ: Βίντεο-ντοκουμέντο με εργαζόμενο της UNRWA στις επιθέσεις της Χαμάς

Ένα βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρεται να δείχνει έναν εργαζόμενο παροχής βοήθειας του ΟΗΕ να κουβαλά το άψυχο σώμα ενός Ισραηλινού άνδρα, που είχε πέσει νεκρός από πυρά και να το βάζει μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός οχήματος SUV και το όχημα να απομακρύνεται μετά από ένα χωριό του νότιου Ισραήλ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το βίντεο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την «Washington Post» και κοινοποιήθηκε επίσης στο διαδίκτυο από Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι οποίοι ταυτοποίησαν τον εργαζόμενο ως τον Φαϊζάλ Αλί Μουσάλεμ αλ Ναάμι, κοινωνικό λειτουργό της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους (UNRWA), στη Λωρίδα της Γάζας.

Meet Faisal Ali Mussalem Al Naami (in black), a U.N. relief worker who participated in the Oct. 7 massacre.



He’s a social worker for @UNRWA by profession, who was captured on video that day removing the limp body of an Israeli man who had been shot at Kibbutz Beeri and driving… pic.twitter.com/rLGMVbjhso