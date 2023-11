Ισραήλ: Νέα βίντεο με τις σήραγγες της Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) αποκάλυψαν κι άλλα τμήματα του δικτύου σηράγγων της Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο με πρόσθετες εισόδους και υπόγειες κρυψώνες.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι η σήραγγα περνάει κάτω από το λεγόμενο «κτίριο του Κατάρ» στο Αλ Σίφα. Όπως τόνισαν, το συγκεκριμένο κτίριο υπάρχουν «αίθουσες πολέμου» και κρησφύγετα.

Η είσοδος της σήραγγας που βρέθηκε στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα κατέληγε σε μια πόρτα μετά από περίπου 55 μέτρα σήραγγας. Μετά την πόρτα, η οποία παραβιάστηκε, οι IDF έκαναν γνωστό ότι βρήκαν ένα κλιματιζόμενο δωμάτιο, ένα κρησφύγετο, τουαλέτες και μια κουζίνα.

Επίσης, άλλα δύο φρεάτια σήραγγας βρέθηκαν κοντά στο νοσοκομείο, ένα σε ένα δρόμο και ένα άλλο σε ένα κτίριο που χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας περίπου 100 μέτρα μακριά.

The Israel Defense Forces exposes further parts of Hamas’s tunnel network under Shifa Hospital, publishing videos of additional entrances and underground hideout rooms. pic.twitter.com/Ait6HZyBF7