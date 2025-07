Ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς το ισραηλινό έδαφος.

Οι σειρήνες συναγερμού ενεργοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές του Ισραήλ.

Την Τρίτη, η αντιαεροπορική άμυνα είχε καταρρίψει άλλον έναν πύραυλο που εκτόξευσαν οι τρομοκράτες Χούθι της Υεμένης.

🚨Sirens sounding in the Dead Sea and Judea and Samaria following projectile fire from Yemen🚨 pic.twitter.com/0EjrpkU3gu