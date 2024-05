Ισραήλ: Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν θέση της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο (vid)

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν μια θέση της Χεζμπολάχ στο Khiam του νότιου Λιβάνου νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, ανακοίνωσε οι IDF. Ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε ότι βομβάρδισε επίσης περιοχές κοντά στη Χαμούλ, την Καφρ Κιλά και τη Νακούρα με πυροβολικό.

Israeli fighter jets struck a Hezbollah position in southern Lebanon's Khiam earlier this evening, the military says.



The IDF says it also shelled areas near Hamoul, Kafr Kila, and Naqoura with artillery. pic.twitter.com/KtPWmNp9RY