Ισραήλ κατά ΠΟΥ: «Είναι βολικό να κοιτάζεις μακριά, έτσι δεν είναι;»

«Εάν θέλετε να προστατέψετε τους αμάχους, η ευθύνη σας είναι να καταδικάσετε ξεκάθαρα τη Χαμάς», διαμηνύει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το Ισραήλ για την κριτική που του ασκήθηκε από τον επικεφαλής του Οργανισμού ο οποίος ανέφερε ότι «η αναγκαστική εκκένωση 23 νοσοκομείων στη Γάζα απειλεί τη ζωή εκατοντάδων ασθενών».

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), το κράτος του Ισραήλ αναδημοσιεύει την ανάρτηση των εκπροσώπων του στη Γενεύη, κοινοποιώντας παράλληλα ένα βίντεο με εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την ώρα που μιλάει.

Στην ανάρτηση αναφέρονται τα εξής:

«Είναι βολικό να κοιτάζεις μακριά, έτσι δεν είναι;

Η απόδειξη ότι η έδρα της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα και ότι χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις υγείας ως ασπίδες για τις τρομοκρατικές της δραστηριότητες είναι ευρέως δημόσιες. Εάν θέλετε να προστατέψετε τους αμάχους, η ευθύνη σας είναι να καταδικάσετε ξεκάθαρα τη Χαμάς επειδή θέτει σε κίνδυνο αυτούς και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

Και για να είμαστε πολύ σαφείς: το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς, την «de-facto αρχή» που έχει τον έλεγχο της Λωρίδας από το 2007. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι νόμοι της ένοπλης σύγκρουσης. Κανένας συντονισμός δεν είναι υποχρεωτικός, ούτε είναι δυνατός με τη Χαμάς σε αυτή την περίπτωση.

Το Ισραήλ είναι πρόθυμο να συζητήσει κάθε πιθανή ανθρωπιστική βοήθεια με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους διεθνείς παράγοντες. Οι μόνοι μας στόχοι είναι οι τρομοκράτες της Χαμάς».

