Ισραήλ: Ήχησαν σειρήνες από την επίθεση ιρανικών πυραύλων

Σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις των IDF, το Ιράν εκτόξευσε έξι ή επτά πυραύλους προς το Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας (23/06). Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν σε διάστημα 40 λεπτών.

🚨Sirens sounding nationwide as Iran launches another missile attack pic.twitter.com/5ndSN0kMSR

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Αναφέρθηκαν αρκετές συγκρούσεις σε ανοικτές περιοχές.

Μία πρόσκρουση δίπλα σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νότιο Ισραήλ προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε κοντινές πόλεις, σύμφωνα με την Israel Electric Corporation.

Σειρήνες ήχησαν αρχικά στο βόρειο Ισραήλ, ενώ αργότερα σειρήνες ήχησαν και στα κεντρικά.

🚨Sirens sounding across northern Israel as more projectiles are launched from Iran🚨