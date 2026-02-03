Ισραήλ: Η μουσουλμάνα Έλα Ουαουία θα αναλάβει νέα εκπρόσωπος του στρατού για τους αραβόφωνους

Η Έλα Ουαουία, η πλέον υψηλόβαθμη μουσουλμάνα στρατιωτικός του ισραηλινού στρατού, θα αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου του για τους αραβόφωνους, αντικαθιστώντας τον συνταγματάρχη Αβισάι Αντράε, τη «φωνή» μέσω της οποίας οι ένοπλες δυνάμεις απευθύνονταν στους Παλαιστίνιους και τους Λιβανέζους.

Η 36χρονη ταγματάρχης θα πάρει τη θέση του Αντράε, το όνομα του οποίου συνδέθηκε, για τους κατοίκους της Γάζας και του Λιβάνου, με τους πρόσφατους φονικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Πολύ δραστήρια στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, η νέα εκπρόσωπος έγινε γνωστή πριν από επτά χρόνια, όταν ξεκίνησε την πλατφόρμα «Λοχαγός Έλα», όπου καθημερινά ανέβαζε βίντεο στα εβραϊκά και τα αραβικά και απέκτησε εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές. Οι αναρτήσεις της συνιστούσαν «μηνύματα του ισραηλινού στρατού προς τον αραβικό κόσμο».

Η Ουαουία κατάγεται από την Καλανσούα, μια αραβική πόλη του κεντρικού Ισραήλ. Ανήκει στη μειονότητα των Αράβων Ισραηλινών, απογόνων των Παλαιστινίων που παρέμειναν στη γη τους όταν ιδρύθηκε το Ισραήλ το 1948. Αν και η μειονότητα αποτελεί το 20% του πληθυσμού του Ισραήλ, ελάχιστα μέλη της υπηρετούν στον στρατό.

Η στρατιωτική θητεία δεν είναι υποχρεωτική για τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ, όμως η Έλα Ουαουία κατατάχθηκε εθελοντικά σε ηλικία 24 ετών. Όταν αναλάβει τα νέα καθήκοντά της, σε μερικές εβδομάδες, θα προαχθεί σε αντισυνταγματάρχη, ανέφερε μια πηγή του στρατού.

Ο Αντράε έγινε γνωστός στους αραβόφωνους από τα βίντεο που ανέβαζε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία έδινε λεπτομέρειες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ.

Αν και είναι αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού από το 2005, έγινε ευρύτερα γνωστός αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023 και στη συνέχεια ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ, κατά τη διάρκεια του οποίου έστελνε μηνύματα στους Λιβανέζους καλώντας τους να εκκενώσουν περιοχές που επρόκειτο να βομβαρδιστούν.