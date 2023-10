Ισραήλ: Η Χαμάς χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατηγόρησαν σήμερα την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Επίσης, η Χαμάς «κρύβει τρομοκρατική υποδομή σε περιοχές αμάχων» στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X.

This is incriminating evidence of the war crimes committed by the Hamas terrorist organization. pic.twitter.com/gM9mWZVkeG