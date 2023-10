Ισραήλ: Η Χαμάς είχε οδηγίες παρασκευής χημικών όπλων

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Sky News ότι η Χαμάς είχε σχεδιάσει να χρησιμοποιήσει παράγοντες κυανίου εναντίον Ισραηλινών αμάχων.

Ο Χέρτζογκ παρουσιάζει υλικά που ανακτήθηκαν από μονάδα USB στο σώμα ενός τρομοκράτη της Χαμάς στο Ισραήλ, το οποίο αντιγράφηκε από την Αλ Κάιντα και περιλάμβανε «λεπτομερείς οδηγίες για τη δημιουργία χημικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων ακριβών οδηγιών για την προετοιμασία μιας συσκευής για τη διασπορά παραγόντων κυανίου». αναφέρει το Γραφείο του Προέδρου.

«Αυτό είναι υλικό που βρέθηκε στο σώμα ενός από αυτούς τους σαδιστές κακούς. Είναι υλικό της Αλ Κάιντα, επίσημο υλικό της Αλ Κάιντα», λέει ο Χέρτζογκ στο τηλεοπτικό δίκτυο. «Όταν έχουμε να κάνουμε με το ISIS, την Αλ Κάιντα και τη Χαμάς, αυτό είναι που έχουμε να κάνουμε. Και σε αυτό το υλικό, υπήρχαν οδηγίες, πώς να παραχθούν χημικά όπλα».

President Isaac Herzog on Sky News reveals materials found on a USB fob on the body of a Hamas terrorist in Israel with "instructions how to produce chemical weapons" including preparing a device for dispersing cyanide agents. pic.twitter.com/NcZePRn8Ia