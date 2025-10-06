Ισραήλ: Εξουδετερώθηκε υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Την εξουδετέρωση ενός ακόμα τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στο Λίβανο προέβησαν με αεροπορικά πλήγματα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, γνωστοποιώντας ότι σκότωσαν ένα «σημαντικό μέλος» της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματά του τονίζοντας ότι στόχος του είναι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και οι υποδομές της, κυρίως στον νότο του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Χασάν Άτουι, «έναν μεγάλο τρομοκράτη της μονάδας αεροπορικής άμυνας της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ναμπατίγια».

Ο Άτουι «ηγείτο των προσπαθειών αναδιοργάνωσης και επανεξοπλισμού» της μονάδας αυτής και «διατηρούσε επαφές με τους ηγέτες της στο Ιράν για την αγορά εξοπλισμών», πρόσθεσε ο στρατός.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI), ο Χασάν Άτουι σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο Άτουι είχε τραυματιστεί και είχε χάσει την όρασή του στην έκρηξη των βομβητών και ασυρμάτων πέρυσι, διευκρίνισε το ANI.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Μοσάντ, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, είχε προκαλέσει έκπληξη με την επίθεση κατά μελών της Χεζμπολάχ όταν εξερράγησαν οι βομβητές τους, προκαλώντας τον θάνατο 39 τρομοκρατών.

Το ANI έκανε λόγο επίσης για «δύο αεροπορικά πλήγματα» του Ισραήλ κατά «της ορεινής περιοχής Χερμέλ» (βορειοανατολικά), στην κοιλάδα Μπεκάα.

Σε ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε «αρκετούς τρομοκρατικούς στόχους» της Χεζμπολάχ «στην περιοχή της Μπεκάα» εκ των οποίων «στρατιωτικές βάσεις της Δύναμης Ραντουάν», επίλεκτη μονάδα της φιλοϊρανικής τρομοκρατικής οργάνωσης, «όπου εντοπίστηκαν τρομοκράτες της Χεζμπολάχ».

Αποδυναμωμένη από τον πόλεμο, η Χεζμπολάχ, προ πολλού κυρίαρχη πολιτική και στρατιωτική δύναμη, υφίσταται πλέον έντονες πιέσεις να παραδώσει τα όπλα της στο κράτος.

Ο στρατός του Λιβάνου παρουσίασε στις αρχές Σεπτεμβρίου ένα σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και αναμένεται σήμερα να παρουσιάσει έκθεση για την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.