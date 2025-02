Ισραήλ: Έξι όμηροι και τέσσερις σοροί αναμένεται να επιστρέψουν αυτήν την εβδομάδα

Το Ισραήλ θα παραλάβει τις σορούς τεσσάρων ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας την Πέμπτη και εργάζεται για την επιστροφή έξι ζωντανών ομήρων το Σάββατο, ανέφερε τη Δευτέρα ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ειδικότερα, εάν ολοκληρωθούν επιτυχώς και οι δύο επιχειρήσεις, θα απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακα μόνο τέσσερις όμηροι – όλοι τους πιστεύεται ότι είναι νεκροί – από τους 33 που επρόκειτο να απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου, άντεξε παρά τα προσωρινά κωλύματα.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ ότι μπλοκάρει την παράδοση οικοδομικού υλικού για τους δεκάδες χιλιάδες Γαζαίους που είναι αναγκασμένοι να ζουν ανάμεσα στα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι βομβαρδισμοί των τελευταίων 15 μηνών.

Το Ισραήλ αρνήθηκε την κατηγορία, ωστόσο ο Ζέεβ Έλκιν, μέλος του συμβουλίου ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε ότι ένας αριθμός προκατασκευασμένων σπιτιών βρίσκονται στα σύνορα. Είπε ότι το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει «κάθε πλεονέκτημα» που έχει για να διασφαλίσει την επιστροφή και των 33 ομήρων από τη Γάζα.

Μέχρι στιγμής, έχουν απελευθερωθεί 19 Ισραηλινοί όμηροι και πέντε Ταϊλανδοί. Η Χαμάς λέει ότι οι 25 από τους 33 ομήρους είναι ακόμη ζωντανοί.

Σημειώνεται ότι, έπειτα από 498 μέρες αιχμαλωσίας τρεις Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς το πρωί του Σαββάτου (15/02) και επέστρεψαν πίσω στην πατρίδα τους, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την τρομοκρατική οργάνωση.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ απελευθέρωσε 369 Παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατούμενους ασφαλείας, μεταξύ των οποίων 36 τρομοκράτες που εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία δεκάδων ανθρώπων. Οι υπόλοιποι 333 είχαν συλληφθεί στη Γάζα μετά τις 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμά του Times of Israel, πριν απελευθερωθούν και επίσημα οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι αναγκάστηκαν να εκφωνήσουν σύντομους λόγους στα εβραϊκά, προτρέποντας την ισραηλινή κυβέρνηση να συνεχίσει την επόμενη φάση της συμφωνίας για να φέρει όλους τους ομήρους στην πατρίδα τους.

Στη συνέχεια παραδόθηκαν σε μέλη του Ερυθρού Σταυρού, τα οποία τους μετέφεραν σε στρατιώτες των IDF σε μια δεύτερη τοποθεσία εντός της Λωρίδας της Γάζας. Από εκεί μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις και για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

After 498 days, Alexandre, Sagui and Iair are finally home.