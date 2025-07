Ισραήλ: Εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ - Καταγγέλλει παραβίαση των συμφωνιών με τον Λίβανο

Οι IDF ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.



Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι στόχοι που χτυπήθηκαν περιλαμβάνουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στην επίλεκτη δύναμη Radwan της Χεζμπολάχ, όπου εντοπίστηκαν μέλη της και αποθήκες όπλων.

Σε ανακοίνωσή του, οι IDF δήλωσαν ότι «Τα στρατιωτικά στρατόπεδα που στοχοποιήθηκαν χρησιμοποιούνται από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ για την εκπαίδευση και την προετοιμασία τρομοκρατών για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιχειρήσεων εναντίον των δυνάμεων του IDF και του Κράτους του Ισραήλ».

Με τη σειρά του, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι «Οι επιδρομές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Λίβανο αποτελούν ένα σαφές μήνυμα προς την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία σχεδιάζει να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της για επιδρομές εναντίον του Ισραήλ μέσω της Δύναμης Ραντβάν».



Ο Κατζ τόνισε επίσης ότι οι επιδρομές στέλνουν μήνυμα και προς την κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση της συμφωνίας, προσθέτοντας ότι «Θα χτυπήσουμε κάθε τρομοκράτη και θα ματαιώσουμε κάθε απειλή για τους κατοίκους του βορρά και για το Κράτος του Ισραήλ - και θα απαντήσουμε με τη μέγιστη δύναμη σε κάθε προσπάθεια ανάκαμψης».

