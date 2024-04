Το Ισραήλ έπληξε στρατιωτικές βάσεις της Χεζμπολάχ στη Συρία

Στρατιωτικές βάσεις της Χεζμπολάχ του Λιβάνου στη Συρία έπληξαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τη νύχτα της Τρίτης (9/4) προς την Τετάρτη (10/4), σε μία προσπάθεια να αποτρέψουν την εδραίωση του ένοπλου κινήματος στην περιοχή.

«Ο στρατός βομβάρδισε στρατιωτικές υποδομές οι οποίες, με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες, χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στο συριακό μέτωπο». Ο ισραηλινός στρατός «καθιστά υπεύθυνο το συριακό καθεστώς για όλες τις δραστηριότητές στην επικράτειά του και δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να πάρει θέσεις στο συριακό μέτωπο», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω X.

The IDF struck military infrastructure that, based on precise intelligence, was used by the Hezbollah terrorist organization on the Syrian front.



The IDF holds the Syrian regime accountable for all activities that take place within its territory and will not allow for any… pic.twitter.com/mlsY9W8bvv