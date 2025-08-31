Το Ισραήλ έπληξε κτίριο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο (vid)

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες το βράδυ έπληξε ένα κτίριο που χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στην πόλη Άιτα ας Σαμπ, στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ, στο ίδιο κτίριο βρισκόταν η κατοικία του Μουχάμαντ Χουσεΐν Κασίμ, μέλους της Χεζμπολάχ που είχε σκοτωθεί πριν από περίπου μία εβδομάδα, όταν ισραηλινά στρατεύματα τον εντόπισαν σε επιχείρηση ανοικοδόμησης υποδομών της οργάνωσης στην περιοχή.

Οι ισραηλινές δυνάμεις προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα της Χεζμπολάχ στην περιοχή συνιστά παραβίαση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Η λιβανική κυβέρνηση συμφώνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ υπό τον λιβανικό στρατό, σε ένα σχέδιο που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, παρά τη δέσμευση της οργάνωσης να αντισταθεί.