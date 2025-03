Επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, κόστισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων, με την αστυνομία να κάνει λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» και να προσθέτει ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε».

Πρόκειται για την πρώτη φονική επίθεση που σημειώνεται στο Ισραήλ μετά την έναρξη της εκεχειρίας με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, και την ώρα που η συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός μοιάζει αβέβαιη.

⚠️BREAKING: A terror attack in Haifa right now



At least six injured, some in critical condition.



One of the terrorists has been eliminated.