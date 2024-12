Ισραήλ: Επιθέσεις σε τούνελ κοντά στη Δαμασκό

Οι IDF κατάφεραν πλήγματα κοντά στη Δαμασκό στοχεύοντας τούνελ ιρανικής κατασκευής στα οποία φέρεται να είχαν αποθηκευθεί βαλλιστικοί πύραυλοι, σύμφωνα με ρεπορτάζ

Το Ισραήλ φέρεται να πραγματοποίησε περισσότερα πλήγματα σε αποθήκες πυραύλων και αεροδρόμια στη Συρία κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με δημοσιεύματα αραβικών μέσων ενημέρωσης.

Israeli Air-Force carried out 17 airstrikes in the Qalamoun region near Damascus, targeting missile warehouses and Nasiriyah Airport. Several strikes aimed to destroy Iranian-built strategic tunnel complexes, intended for storing and launching ballistic missiles in the future. pic.twitter.com/AUYWwJK2kV