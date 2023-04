Ισραήλ: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από την επίθεση στο Τελ Αβίβ (vid)

Ένας τουρίστας σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, χθες Παρασκευή, στο Τελ Αβίβ σε «τρομοκρατική επίθεση» (σ.σ. όπως χαρακτηρίζεται από την αστυνομία) με αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου «εξουδετερώθηκε» από αστυνομικούς, όταν προσπάθησε να τραβήξει όπλο, ανέφερε εκπρόσωπος των δυνάμεων ασφαλείας. Πρόκειται για ισραηλινό άραβα από την πόλη Καφρ Κασέμ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε πολυσύχναστο ποδηλατόδρομο κοντά στην παραλία. Σε βίντεο του Reuters διακρίνεται ένα λευκό αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο στο γρασίδι του πάρκου. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, όπου έσπευσαν ασθενοφόρα για τη διακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομείο.

An Italian tourist was killed and five other tourists were wounded in a Tel Aviv car-ramming attack, Israeli and Italian officials said. @Reuters video from shortly after the incident showed a white car upside down on the grass of a park https://t.co/zl1nZ7D0IC pic.twitter.com/R3Fkp6zPY7