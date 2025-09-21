Ισραήλ: Εκτοξεύτηκαν δύο βλήματα από τη Γάζα - Το ένα αναχαιτίστηκε, το άλλο έπεσε σε υπαίθριο χώρο

Δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας προς τη νότια παραθαλάσσια πόλη Ασντόντ πριν από λίγο, σύμφωνα με τον στρατό.

חזרת הטפטופים?

יירוט שיגור הטילים החריג מעל אשדוד https://t.co/qieVh8kkRx pic.twitter.com/3hfCofJYCN — אלי וינברג-מחזיר עוקב (@eli_live1) September 21, 2025

Ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα, ενώ ο δεύτερος χτύπησε σε ανοιχτή περιοχή, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή μεγάλες ζημιές στην επίθεση, η οποία ενεργοποίησε σειρήνες στις ανατολικές γειτονιές της Ασντόντ και στις κοντινές πόλεις.

Οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα, ειδικά οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με πολλαπλούς βλήματα, έχουν γίνει ολοένα και πιο σπάνιες καθώς ο πόλεμος προχωρά, με τις δυνατότητες εκτόξευσης της Χαμάς να παρεμποδίζονται από την χερσαία επίθεση των IDF.

Η τελευταία φορά που εκτοξεύτηκαν ρουκέτες στην Ασντόντ ήταν στις 6 Απριλίου.