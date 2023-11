Ισραήλ: Σκοτώσαμε 10 διοικητές της Χαμάς από την αρχή του πολέμου - Πλήξαμε ασθενοφόρο με τρομοκράτες

Την προσπάθεια να σκοτώσει υψηλόβαθμα στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς συνεχίζει ο ισραηλινός στρατός που συνεχίζει να προωθείται μέσα στην πόλη της Γάζας.

«Καταδιώκουμε και εξουδετερώνουμε τους διοικητές της Χαμάς επί του πεδίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

Όπως είπε, από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, οι IDF έχουν σκοτώσει 10 διοικητές ταξιαρχών και ταγμάτων της Χαμάς και όσους έχουν αντίστοιχους βαθμούς, σε αεροπορικές επιδρομές.

«Είναι επίσης αυτοί που σχεδίασαν την τρομερή σφαγή στις 7 Οκτωβρίου», ανέφερε ο Χαγκάρι.

Όπως υπογράμμισε, ο στρατός παραμένει επικεντρωμένος στη Λωρίδα της Γάζας παρά τις εντάσεις στον βορρά εν μέσω επανειλημμένων επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ.

«Ο στόχος είναι να διαλύσουμε τη Χαμάς και να επιστρέψουμε τους ομήρους», τόνισε.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι μαχητικό αεροσκάφος έπληξε ένα ασθενοφόρο στην είσοδο του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας (Αλ Σίφα), επισημαίνοντας ότι «το χρησιμοποιούσε ένας τρομοκρατικός πυρήνας της Χαμάς».

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, στρατιώτες εκτίμησαν ότι μια μονάδα της Χαμάς που βρισκόταν κοντά στη θέση τους χρησιμοποιούσε το ασθενοφόρο αυτό. Το Ισραήλ υποστηρίζει επίσης ότι έχει πληροφορίες ότι η τρομοκρατική οργάνωση χρησιμοποιεί ασθενοφόρα για να μεταφέρει μαχητές και όπλα.

«Ενημερώσαμε τον Ερυθρό Σταυρό, όπως προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, για τη μετακίνηση τραυματιών με ασθενοφόρα από το νοσοκομείο Αλ Σίφα», ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

A Hamas terrorist cell was identified using an ambulance. In response, an IDF aircraft struck and neutralized the Hamas terrorists, who were operating within the ambulance. We emphasize that this area in Gaza is a war zone. Civilians are repeatedly called upon to evacuate…

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι από το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός ασθενοφόρου στην είσοδο του Αλ Σίφα, σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι.

«Βαθύτατα σοκαρισμένος» δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους από το πλήγμα σε ασθενοφόρα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το ξαναλέμε: οι ασθενείς, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τα κτίρια και τα ασθενοφόρα πρέπει να προστατεύονται συνεχώς. Πάντοτε», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έχει κατ' επανάληψη καταγγείλει ότι κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα βρίσκεται αρχηγείο της Χαμάς και ότι οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν δημόσια κτίρια με πολύ κόσμο, όπως νοσοκομεία και σχολεία ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Μάλιστα, την Παρασκευή οι IDF δημοσιοποίησαν ένα ακόμα ηχητικό ντοκουμέντο όπου καταγράφεται τηλεφωνική συνομιλία τρομοκρατών και αποκαλύπτει ότι η Χαμάς αποθηκεύει τα καύσιμά της σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Γάζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, «ο αξιωματούχος του νοσοκομείου δηλώνει ότι τα αποθέματα καυσίμων της Χαμάς που υπερβαίνουν το μισό εκατομμύριο λίτρα καυσίμου βρίσκονται κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα» και ότι «η κλήση επιβεβαιώνει ότι η Χαμάς ελέγχει τους πόρους ενέργειας και καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας και επιλέγει να τους κατευθύνει για τρομοκρατία».

Επιπλέον, συνεχίζει «εάν επιτραπεί η είσοδος καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς σχεδιάζει να καταλάβει αυτούς τους πόρους».

In a call that took place yesterday, on November 2nd with an official in the Medical System in Gaza, it was revealed again that Hamas is holding the fuel reserves in the Gaza Strip and is using it >> pic.twitter.com/eXADezfwFo