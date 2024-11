Ισραήλ: Δύο νεκροί κι ένας τραυματίας στη Χάιφα από ρουκέτες της Χεζμπολάχ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με ρουκέτα κοντά στο Κιριάτ Ατά, έξω από τη Χάιφα, ανακοίνωσε η υπηρεσία διάσωσης Magen David Adom.

Οι δύο άνθρωποι, μια γυναίκα στα 60 της και ένας άνδρας γύρω στα 30, δηλώθηκαν νεκροί αφού βρέθηκαν σε αγροτική περιοχή κοντά στο Gilam Junction, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Two additional Deaths today in Northern Israel, after a Rocket launched by Hezbollah from Lebanon, landed in an Agricultural Field near Kiryat Ata in the Haifa District. 7 Civilians have now been Killed today in Northern Israel from Hezbollah Attacks, with several others Injured. pic.twitter.com/Sg266HQTF7