Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση του νοσοκομείου αλ Σιφά εντός μιας ώρας - Εκατοντάδες απομακρύνονται πεζή

Οι ισραηλινοί στρατιώτες έδωσαν σήμερα κατά την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα της εφόδου τους στο νοσοκομείο αλ Σίφα στη Γάζα εντολή από μεγάφωνα για την εκκένωσή του «σε μια ώρα», ανέφερε σήμερα δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται εκεί.

Ένας ιατρός του νοσοκομείου Αλ Σίφα δήλωσε πως ο στρατός του Ισραήλ έδωσε σε όλους μία ώρα για να εκκενώσουν μέσω της οδού al-Rashid.

«Δεν είναι ο συνηθισμένος δρόμος ή διαδρομή που υποτίθεται ότι θα ακολουθήσουν οι άνθρωποι που εκκενώνονται προς τα νότια, συνήθως παίρνουν την οδό Salah al-Din, αλλά τους ζητήθηκε να εκκενώσουν σε μία ώρα», είπε ο ίδιος.

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνονται πεζή από το νοσοκομείο αλ Σίφα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων στο AFP, 450 ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο, καθώς δεν μπορούν να να μετακινηθούν

Αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2.300 ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι βρίσκονται μέσα στο νοσοκομειακό αυτό συγκρότημα και οι ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την τύχη τους έχουν ενταθεί.

Doctors, patients and thousands of forcibly displaced people sheltering in Gaza’s al-Shifa hospital were given one hour to evacuate by Israeli forces.



