ΙDF: Ισοπέδωσαν ένα από τα υψηλότερα κτίρια της Γάζας - Στεγάζονταν υποδομές της Χαμάς (vid)

ΙDF: Ισοπέδωσαν ένα από τα υψηλότερα κτίρια της Γάζας - Στεγάζονταν υποδομές της Χαμάς (vid)

05/09/2025 • 18:33
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
05/09/2025 • 18:33
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα, το οποίο, όπως ανέφερε, χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς. Η ενέργεια έγινε ενώ το Ισραήλ υποδηλώνει ότι προετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη και να εξουδετερώσει την τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στο εσωτερικό του κτηρίου η Χαμάς είχε εγκαταστήσει υποδομές για την προετοιμασία και την εκτόξευση επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή».

 Ο στρατός τόνισε ότι πριν από την επίθεση ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών σε αμάχους. Ανάμεσά τους, «προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και αξιοποίηση πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες».

Το κτίριο που χτυπήθηκε είναι το 12ώροφο «Πύργος Μουστάχα», ένα από τα υψηλότερα στη Γάζα.