ΙDF: Ισοπέδωσαν ένα από τα υψηλότερα κτίρια της Γάζας - Στεγάζονταν υποδομές της Χαμάς (vid)

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα, το οποίο, όπως ανέφερε, χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς. Η ενέργεια έγινε ενώ το Ισραήλ υποδηλώνει ότι προετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη και να εξουδετερώσει την τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στο εσωτερικό του κτηρίου η Χαμάς είχε εγκαταστήσει υποδομές για την προετοιμασία και την εκτόξευση επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή».

🎯 STRUCK: A high-rise building that was being used by the Hamas terrorist organization in the area of Gaza City.



Hamas established infrastructure above and below the building, from which they would direct terrorist attacks against IDF troops in the area.



Prior to the strike,… pic.twitter.com/yMfVnAe6ja — Israel Defense Forces (@IDF) September 5, 2025

Ο στρατός τόνισε ότι πριν από την επίθεση ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών σε αμάχους. Ανάμεσά τους, «προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και αξιοποίηση πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες».

Το κτίριο που χτυπήθηκε είναι το 12ώροφο «Πύργος Μουστάχα», ένα από τα υψηλότερα στη Γάζα.