Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς σε μια στάση λεωφορείου στην περιοχή Παρντές Χάνα στο βόρειο Ισραήλ, όπως επιβεβαίωσε η ισραηλινή αστυνομία το απόγευμα της Πέμπτης (27/02), σύμφωνα με την Jerusalem Post.

A terrorist vehicular attack incident has occurred at the Karkur intersection near Alonit. 10 injured people are being treated.



The terrorist was neutralized at Gan Shmuel. pic.twitter.com/E9BtEQVMIm