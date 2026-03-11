Το Ισραήλ απέρριψε τις διπλωματικές προτάσεις του Λιβάνου για την παύση της κλιμακούμενης επίθεσης εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, απαιτώντας οι διαπραγματεύσεις να πραγματοποιηθούν μόνο «υπό πυρά», σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι συνομιλίες, που προορίζονταν να πραγματοποιηθούν στην Κύπρο, δεν υλοποιήθηκαν λόγω διαφωνιών σχετικά με τη σειρά των γεγονότων, με τη Βηρυτό να απαιτεί «κατάπαυση του πυρός» πριν από οποιαδήποτε συνάντηση και την ισραηλινή κυβέρνηση να επιθυμεί μόνο να συζητήσει την πιθανότητα κατάπαυσης, πρόσθεσαν δύο από τις πηγές.

Οι Λιβανέζοι «είναι έτοιμοι να συνομιλήσουν με το Ισραήλ, αλλά υπό τον όρο της παύσης του πυρός. Όχι εκεχειρία, αλλά παύση... ώστε να ξεκινήσουν οι συνομιλίες στην Κύπρο», ανέφερε μία από τις πηγές. «Το Ισραήλ έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής και δηλώνει ότι θα διαπραγματευτεί μόνο ''υπό πυρά''».

Την περασμένη εβδομάδα ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, με την τρομοκρατική οργάνωση να εκτοξεύει ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ μετά την εξουδετέρωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Το Axios ήταν το πρώτο μέσο που ανέφερε την πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Κύπρο.

Ένα δεύτερο πρόσωπο με γνώση του θέματος είπε ότι προετοιμάζονταν διαπραγματεύσεις με Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους «γύρω από ένα τραπέζι» — κάτι σπάνιο μεταξύ των δύο μακροχρόνιων εχθρικών κρατών.

Η Κύπρος θα μπορούσε επίσης να μεσολαβήσει στις συνομιλίες, αν αυτές πραγματοποιηθούν, είπε ένα από τα πρόσωπα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Η Γαλλία είναι επίσης ενήμερη για τις διπλωματικές προσπάθειες, πρόσθεσε το πρόσωπο αυτό, ενώ ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν πλήρως τη διεξαγωγή των συνομιλιών.

