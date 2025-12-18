Το Ισραήλ αποκτά το 2026 πρεσβεία στα Φίτζι

Πρεσβεία στα νησιά Φίτζι θα ανοίξει το Ισραήλ το 2026, αφού το νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού εγκαινίασε την πρεσβεία του στην Ιερουσαλήμ τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ.

«Ενημέρωσα τον πρωθυπουργό (Σιτιβένι) Ραμπούκα για την απόφασή μου να ανοίξουμε μια πρεσβεία του Ισραήλ στα Φίτζι το 2026», ανέφερε ο Σάαρ στο Χ. «Τα Φίτζι είναι μεταξύ των πιο σταθερών υποστηρικτών του Ισραήλ, περιλαμβανομένου του ΟΗΕ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τα νησιά Φίτζι εγκαινίασαν τον Σεπτέμβριο την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ, με τις ισραηλινές αρχές να κάνουν λόγο για «ιστορικό» γεγονός, καθώς είναι πολύ λίγες οι χώρες που διαθέτουν πρεσβεία στην πόλη αυτή.

Σχεδόν το σύνολο των χωρών που έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ διατηρούν πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

Εκτός από τα Φίτζι πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ διαθέτουν οι ΗΠΑ, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, το Κόσοβο, η Παπούα Νέα Γουινέα και η Παραγουάη.