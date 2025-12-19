Το Ισραήλ απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος ενός Ρώσου πολίτη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Το Ισραήλ απήγγειλε σήμερα κατηγορίες εις βάρος ενός Ρώσου πολίτη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, περιλαμβανομένης της φωτογράφισης ισραηλινών λιμανιών και υποδομών υπό την καθοδήγηση των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας, Σιν Μπετ.

Το εν λόγω πρόσωπο είχε πληρωθεί σε ψηφιακό νόμισμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Ένας σκιώδης πόλεμος που μετράει δεκαετίες ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν κλιμακώθηκε σε ευθεία σύγκρουση τον Ιούνιο όταν το Ισραήλ έπληξε διάφορους στόχους εντός του Ιράν, περιλαμβανομένου μέσω επιχειρήσεων από κομάντος της Μοσάντ οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί βαθιά στο εσωτερικό της χώρας.

Το Ισραήλ έχει συλλάβει δεκάδες πολίτες, οι οποίοι φέρεται να διενεργούσαν κατασκοπεία υπέρ του Ιράν στη μεγαλύτερη προσπάθεια, όπως είπαν πηγές στο Reuters, εδώ και δεκαετίες να διεισδύσει στο έδαφος του μεγαλύτερου εχθρού του.

Οι συλλήψεις ακολουθούν επανειλημμένες προσπάθειες από πράκτορες των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών στη διάρκεια ετών να στρατολογήσουν απλούς Ισραηλινούς πολίτες για να συλλέγουν πληροφορίες και να πραγματοποιούν επιθέσεις με αντάλλαγμα χρήματα.

Σε ανακοίνωση που εστάλη στα μέσα ενημέρωσης το 2024, έπειτα από ένα κύμα συλλήψεων από το Ισραήλ Εβραίων πολιτών υπόπτων για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ιράν, η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι επιδιώκει να στρατολογήσει Ισραηλινούς και ανακοίνωσε ότι «από λογική άποψη» όποιες τέτοιες προσπάθειες από τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών θα επικεντρώνονταν σε μη Ιρανούς και μη μουσουλμάνους για να μειώσουν τις υποψίες.

Το Ιράν έχει εκτελέσει πολλά άτομα που κατηγορεί για διασυνδέσεις με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ και για διευκόλυνση των επιχειρήσεών της στη χώρα.