Ισραήλ: Απελευθερώθηκαν τρεις ακόμη όμηροι της Χαμάς (pics&vid)

Συνεχίζεται η διαδικασία απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με τον Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Κιθ Σίγκελ να παραδίδεται στον Ερυθρό Σταυρό στο λιμάνι της Γάζας, όπως μετέδωσαν τηλεοπτικοί σταθμοί.

Νωρίτερα, η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό στη Χαν Γιούνις τον Ισραηλινό και τον Γαλλοϊσραηλινό Οφέρ Καλντερόν. Ήδη οι δύο αυτοί άνδρες έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ, όπως διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός.

AP/Abdel Kareem

Ο Γαλλοϊσραηλινός Οφέρ Καλντερόν και ο Ισραηλινός Γιάρντεν Μπίμπας, που απελευθερώθηκαν το Σάββατο (01/02) από τη Χαμάς έπειτα από 484 ημέρες ομηρείας στη Λωρίδα της Γάζας, παραδόθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό στον ισραηλινό στρατό και επέστρεψαν στο Ισραήλ, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Η σύζυγός και τα δύο παιδιά του δεύτερου ομήρου που απελευθερώθηκε, Γιάρντεν Μπίμπας δεν έχουν επιστρέψει από τη Γάζα και η τύχη τους παραμένει άγνωστη.

AP/Abdel Kareem Hana

Οι δύο άνδρες «συνοδεύτηκαν από (μέλη των ειδικών δυνάμεων) προς το ισραηλινό έδαφος», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Το Ισραήλ από την πλευρά του θα αφήσει ελεύθερους 183 Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με τη Λέσχη Παλαιστίνιων Κρατουμένων, μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Δεκαπέντε όμηροι - δέκα Ισραηλινοί και πέντε Ταϊλανδοί - και 400 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν ήδη απελευθερωθεί αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έπειτα από περισσότερους από 15 μήνες πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

