Ισραήλ: Απαγόρευση της κυκλοφορίας στον βασικό άξονα βορρά-νότου στη Γάζα

Την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας επέβαλε το πρωί της Πέμπτης (20/03) ο ισραηλινός στρατός στον αυτοκινητόδρομο Σαλαχεντίν, τον κεντρικό δρόμο που εκτείνεται από τα βόρεια προς τα νότια της Λωρίδας της Γάζας, αφότου ανακοίνωσε την έναρξη «στοχευμένων» χερσαίων στρατιωτικών επιχειρήσεων στο παλαιστινιακό έδαφος την προηγούμενη ημέρα.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, τα [ισραηλινά] στρατεύματα ξεκίνησαν μια περιορισμένη χερσαία επιχείρηση στην κεντρική και νότια Λωρίδα της Γάζας [...]. Για την ασφάλειά σας, απαγορεύονται οι μετακινήσεις μεταξύ της βόρειας και της νότιας Λωρίδας της Γάζας και αντίστροφα στον άξονα Σαλαχεντίν», έγραψε στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντραΐ.

«Οι μετακινήσεις από τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας προς τα νότια επιτρέπονται μόνο μέσω της παραλιακής οδού αλ Ρασίντ», πρόσθεσε ο συνταγματάρχης Αντράι χωρίς να διευκρινίσει εάν ο στρατός επιτρέπει τη μετακίνηση από νότο προς βορρά σε αυτή τη διαδρομή.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του AFP για διευκρινίσεις.

Από την άλλη, ένας αξιωματούχος από το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός έκλεισε την Τετάρτη το πέρασμα Νετζαρίμ, τον βασικό δίαυλο μεταξύ της πόλης της Γάζας και του νοτίου τμήματος του εδάφους, στον αυτοκινητόδρομο Σελαχεντίν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις του ξεκίνησαν πάλι τις χερσαίες επιχειρήσεις στην κεντρική και νότια Λωρίδα της Γάζας.

⭕️ IDF troops began targeted ground activities in central and southern Gaza, over the past day, in order to expand the security zone and to create a partial buffer between northern and southern Gaza. As part of the ground activities, the troops expanded their control further to… pic.twitter.com/TI4068LAJd