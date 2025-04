Ισραήλ: Αντιμέτωπο με την πιο καταστροφική πυρκαγιά της τελευταίας δεκαετίας - Έρευνες για εμπρησμό (vids)

Κατάσταση συναγερμού επικρατεί την Τετάρτη (30/04) στο Ισραήλ, μετά το ξέσπασμα πολλών καταστροφικών πυρκαγιών, ιδίως στα δυτικά της Ιερουσαλήμ. Ήδη έχουν εκκενωθεί πολλές κοινότητες, ενώ υπάρχουν αναφορές για δεκάδες τραυματίες.

🚨🗞️URGENT: Jerusalem’s Hadassah Hospital EVACUATED! Israel battles raging fires, Foreign Minister pleads for help from neighbors. #Jerusalem #IsraelFires #BreakingNews Watch the video 🚨👇🚨 pic.twitter.com/5atZhw2cfl

«Είμαστε αντιμέτωποι ίσως με τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στο Ισραήλ εδώ και μια δεκαετία», είπε ο Εγιάλ Κάσπι, ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που επιβλέπει το έργο της κατάσβεσης, επισκέφθηκε περιοχές όπου μαίνονται οι πυρκαγιές. Σε ένα βίντεο είπε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να παρασχεθεί βοήθεια στους εγκλωβισμένους κατοίκους.

BREAKING:



The firestorm has reached an Israeli military base in Central Israel.



Flames have engulfed parts of the facility, with Israeli soldiers trapped inside their barracks.



Hheavy smoke and structural damage, raising fears of casualties. pic.twitter.com/jNkUTWIDE9