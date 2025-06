Ισραήλ: Ανακτήθηκαν οι σοροί δύο ομήρων έπειτα από επιχείρηση στη Γάζα

Οι σοροί των Ισραηλινών ομήρων Τζούντιθ Γουαινστάν Χαγκάι και του συζύγου της, Γκάντι Χαγκάι, ανακτήθηκαν από τις IDF κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης, σε μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Shin Bet και των IDF.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς απήγαγαν και κράτησαν τα πτώματα των δύο στη Γάζα, μετά τη δολοφονία τους στις 7 Οκτωβρίου στο κιμπούτς Nιρ Οζ. Ο θάνατός τους επιβεβαιώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023.

Οι δυνάμεις των IDF πραγματοποίησαν την επιχείρηση διάσωσης υπό την ηγεσία της Νότιας Διοίκησης.

Έπειτα από διαδικασία ταυτοποίησης στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής, σε συνεργασία με την Ισραηλινή Αστυνομία, η Ομάδα Ομήρων και Αγνοουμένων της Διεύθυνσης Προσωπικού του IDF ενημέρωσε την οικογένεια και την κοινότητα του Nιρ Οζ

Η 70χρονη Γουαινστάιν Χαγκάι, και ο 72χρονος Χαγκάι είχαν αμφότεροι αμερικανική υπηκοότητα, ενώ η σύζυγος είχε επιπλέον καναδική υπηκοότητα.

Άφησαν πίσω τους τέσσερα παιδιά και επτά εγγόνια.

Η Γουαινστάιν Χαγκάι ήταν καθηγήτρια αγγλικών με ειδίκευση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και εργάζονταν με παιδιά που έπασχαν από άγχος. Ήταν ποιήτρια και επιχειρηματίας και ήταν αφοσιωμένη στην εργασία για την ειρήνη και την αδελφοσύνη, ανέφερε το κιμπούτς όταν ανακοινώθηκε ο θάνατός της.

Σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και διαβεβαίωσε ότι «δεν εν θα ησυχάσουμε ούτε θα σιωπήσουμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι μας – οι ζωντανοί και οι νεκροί».

Αναλυτικά η δήλωση Νετανιάχου:

«Σε μια ειδική επιχείρηση της ISA και του IDF στη Λωρίδα της Γάζας, τα σώματα δύο από τους ομήρους μας, που κρατούνταν από τη δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, επέστρεψαν στο Ισραήλ:

Η Τζούντι Γουαινστάιν Χαγκάι και ο Γκάντι Χαγκάι, ευλογημένης μνήμης, από το κιμπούτς Nir Oz.

Η Τζούντι και ο Γκάντι δολοφονήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου και κρατούνταν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας. Μαζί με όλους τους πολίτες του Ισραήλ, η σύζυγός μου και εγώ εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις αγαπημένες οικογένειες. Οι καρδιές μας πονάνε για αυτή την τρομερή απώλεια. Είθε η μνήμη τους να είναι ευλογημένη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να εκφράσω την εκτίμησή μου στους μαχητές και τους διοικητές για αυτή την αποφασιστική και επιτυχημένη επιχείρηση. Δεν θα ησυχάσουμε ούτε θα σιωπήσουμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι μας – οι ζωντανοί και οι νεκροί».

