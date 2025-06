Jerusalem Post

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εντόπισε και ταυτοποίησε τη σορό του Μοχάμεντ Σινουάρ, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα, τρεις εβδομάδες αφότου φέρεται να σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή.

«Σε μια στοχευμένη επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, επιβεβαιώνεται πλέον ότι η σορός του Μοχάμεντ Σινουάρ εντοπίστηκε στην υπόγεια διαδρομή της σήραγγας κάτω από το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο στο Χαν Γιουνίς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο στρατός δήλωσε ότι ο Σινουάρ «εξαλείφθηκε», μαζί με πολλά άλλα μέλη της μαχητικής ομάδας, στις 13 Μαΐου.

«Κατά τη διάρκεια των ερευνών στην υπόγεια διαδρομή της σήραγγας, εντοπίστηκαν πολλά αντικείμενα που ανήκαν στον Σινουάρ μαζί με πρόσθετα ευρήματα των μυστικών υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν για περαιτέρω έρευνα», ανέφερε ο στρατός.

Η εκπρόσωπος του στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχουν επιβεβαιώσει με «DNA και άλλους ελέγχους» ότι η σορός ανήκε όντως στον Μοχάμεντ Σινουάρ.

Mohammad Sinwar was responsible for the deaths of countless civilians. He was eliminated in an IDF & ISA strike on May 13.



His body was found beneath the European hospital in Khan Yunis—more proof of how Sinwar, and Hamas, hide behind their civilians and purposely embed… pic.twitter.com/HVSVkCgo1x