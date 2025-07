Ισραήλ: Αδικαιολόγητη η απόφαση της ΕΕ να περιορίσει την πρόσβασή μας στο πρόγραμμα Horizon

Ως «λανθασμένη, ατυχή και αδικαιολόγητη» χαρακτήρισε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ τη σύσταση Ευρωπαίων επιτρόπων για περιορισμό της συμμετοχής του Ισραήλ στο ερευνητικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα Horizon της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το Ισραήλ θα εργαστεί ώστε αυτή η σύσταση να μην υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και ελπίζουμε ότι έτσι θα συμβεί», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

The recommendation by the European Union’s College of Commissioners to undermine Israel’s participation in a component of the Horizon program is mistaken, regrettable, and unjustified.



At a time when Israel is fighting Hamas’s jihadist terrorism, any such decision only serves to… pic.twitter.com/rBg81EG7Cn