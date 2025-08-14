Ισραήλ: 120 τόνοι τροφίμων ρίχτηκαν από αέρος στη Γάζα από αεροσκάφη 6 χωρών

Περίπου 120 τόνοι τροφίμων ρίχτηκαν από αέρος στη Γάζα από αεροσκάφη 6 χωρών, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Times of Israel.

Αεροσκάφη από την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ιταλία έριξαν σήμερα 119 παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Στρατού.

Κάθε παλέτα περιέχει περίπου έναν μετρικό τόνο τροφίμων.

Το Ισραήλ επανέφερε την πολιτική των ρίψεων βοήθειας από αέρος στις 26 Ιουλίου.