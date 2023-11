Ισπανία: Τουλάχιστον 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω πυρκαγιάς

Δασική πυρκαγιά, που ενισχύεται από τους ισχυρούς ανέμους, μαίνεται σήμερα Παρασκευή (03/11) στην ανατολική Ισπανία, όπου τουλάχιστον 800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μπροστά στην πύρινη λαίλαπα, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε χθες, Πέμπτη, το απόγευμα στο χωριό Μοντιτσέλβο στην παραλιακή περιφέρεια Βαλένθια, κατέκαψε ήδη 10.000 έως 14.000 στρέμματα, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε μήνυμα στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

