Ισπανία: Τέσσερα χωριά εκκενώθηκαν λόγω πυρκαγιάς στο εθνικό πάρκο της Τενερίφης (vid)

Οι ισπανικές αρχές διέταξαν σήμερα την εκκένωση τεσσάρων χωριών στο νησί Τενερίφη των Κανάριων Νησιών μετά το ξέσπασμα δασικής πυρκαγιάς σε φυσικό πάρκο γύρω από το ηφαίστειο Τέιδε.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε χθες, Τρίτη, το βράδυ, μαινόταν σε δασώδη περιοχή σε απότομα φαράγγια στο βορειοανατολικό τμήμα της Τενερίφης, καθιστώντας πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.

