Ισπανία: Συνεχίζονται οι έρευνες για τρεις αγνοούμενους μετά τις φονικές πλημμύρες

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες διάσωσης συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες για τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την κεντρική Ισπανία, ενώ επανήλθε η κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η καταρρακτώδης βροχόπτωση που έπληξε μεγάλες περιοχές της Ισπανίας την Κυριακή και χθες Δευτέρα, οδήγησε στον θάνατο τριών ανθρώπων και σε χάος στις μεταφορές, πλημμυρίζοντας δρόμους, συρμούς του μετρό και σιδηροδρομικές γραμμές. Οι μεγαλύτερες ζημιές σημειώθηκαν στις επαρχίες του Τολέδο και της Μαδρίτης στο κέντρο της χώρας.

Spain is hit by a hurricane The Hurricane Dana and torrential downpours led to severe flooding in Spain. The subway is flooded in #Madrid . Residents of the capital and the district of Mancha Alta de Toledo were urged not to leave their homes. pic.twitter.com/gnGH49lHrA

Οι τοπικές αρχές, το σώμα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του στρατού, πυροσβέστες και αστυνομικοί εργάζονται για να «διασφαλίσουν τη σταθερότητα ενός συστήματος υδροδότησης σε πάνω από 270.000 ανθρώπους στα νότια της Μαδρίτης και του Τολέδο», δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπουργός Περιβάλλοντος Τερέζα Ριμπέρα από την περιοχή Αλδέα δελ Φρέσνο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, η οποία καταστράφηκε από την υπερχείλιση του ποταμού Αλμπέρτσε.

Jesus. This is Spain. And the media has a narrative that this isn’t an emergency, that scientists are activists are overreacting - and we are still in the opening stages of climate collapse. It’s going to get much worse very quickly. pic.twitter.com/zw3wZB8nUR