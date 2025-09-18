Ισπανία: Ο φορέας διαχείρισης αεροδρομίων Aena επενδύει 12,88 δισ. ευρώ μέχρι το 2031

Ο ισπανικός διαχειριστής αεροδρομιών Aena ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να επενδύσει 12,88 δισεκατομμύρια ευρώ στην αναβάθμιση των τερματικών σταθμών του κατά την περίοδο 2027-2031.

«Τα αεροδρόμια της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης έχουν σχεδόν φτάσει στο όριο της χωρητικότητάς τους και χρειάζονται μια νέα σειρά επενδύσεων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Μαουρίτσι Λουτσένα σε ομιλία του την Πέμπτη. «Είναι πολύ γεμάτα», πρόσθεσε.

Η Aena, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων στον κόσμο σε όρους επιβατών, έχει προϋπολογίσει επενδύσεις ύψους 3,54 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προηγούμενη τετραετία.