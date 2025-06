Ισπανία: Μεγάλη διαδήλωση κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ που κατηγορείται για διαφθορά (pics&vids)

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Μαδρίτη, σε διαδήλωση που οργάνωσε το συντηρητικό κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Ισπανία κατά της κυβέρνησης του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, κατηγορώντας τον για διαφθορά.

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ανέμιζαν ισπανικές σημαίες, συγκεντρώθηκαν στην Πλάθα ντε Εσπάνια, στο κέντρο της πρωτεύουσας, και φώναξαν "Πέδρο Σάντσεθ, παραιτήσου!" καταγγέλλοντας παράλληλα την κυβέρνησή του.

Το Λαϊκό Κόμμα (PP) είχε καλέσει στη διαδήλωση μετά τη διαρροή ηχογραφημένων συνομιλιών που έδειχναν ότι ένα μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, η Λέιρε Ντίεθ, διεξήγαγε εκστρατεία δυσφήμισης μιας μονάδας της αστυνομίας που διεξάγει έρευνα σχετικά με κατηγορίες για διαφθορά όπου εμπλέκονται η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ, ο αδελφός του και πρώην στενός συνεργάτης του.

Η ίδια απέρριψε τις κατηγορίες, λέγοντας στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι έκανε έρευνα για ένα βιβλίο και δεν ενεργούσε εξ ονόματος του κόμματος ή του Πέδρο Σάντσεθ. Ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή της από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

