Ισπανία: Κλειστοί οι δρόμοι λόγω κινητοποιήσεων των αγροτών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ισπανία λόγω της κρίσης στον κλάδο με εκατοντάδες τρακτέρ να μπλοκάρουν αρκετούς αυτοκινητόδρομους και δρόμους στη χώρα, δίχως να έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί ζημιές ή σοβαρά επεισόδια. Με τις διαμαρτυρίες τους, οι αγρότες, προτρέπουν άμεσες πολιτικές που βελτιώνουν την κατάσταση στον κλάδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα τρακτέρ κρατούν αποκλεισμένο τον αυτοκινητόδρομο Α-2 καθώς περνά μέσα από την πόλη La Almunia de Doña Godina της Σαραγόσα και τις προσβάσεις στη Mercazaragoza, στον αυτοκινητόδρομο Cogullada.

Στην περιοχή βρίσκονται στελέχη της Πολιτικής Φρουράς και της Τροχαίας για τη ρύθμιση των δρόμων που επηρεάζονται από τη διαμαρτυρία και την αποφυγή πιθανών επεισοδίων που επηρεάζουν την ασφάλεια.

SPAIN - The EU thought it was over … it’s only just begun!



Lockstep 🔥… two sides can play that game, as farmers numbers grow all over Europe, all standing together against the globalist policies no leader even asked them about!



pic.twitter.com/6KnMYBL3DW