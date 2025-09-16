Ισπανία: Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το πιο ζεστό στα χρονικά

To καλοκαίρι του 2025 ήταν το πιο ζεστό στην Ισπανία από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία το 1961, καθώς η χώρα βίωσε περισσότερο από ένα μήνα καύσωνα που προκλήθηκε από την κλιματική αλλαγή και συμβάλλοντας στην χειρότερη περίοδο πυρκαγιών των τελευταίων τριάντα ετών.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν 2,1 βαθμούς Κελσίου θερμότερο από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 και ξεπέρασε το προηγούμενο θερμότερο καλοκαίρι που καταγράφηκε το 2022 κατά 0,1 βαθμούς, σύμφωνα με την κρατική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET.

Εννέα από τα 10 πιο ζεστά καλοκαίρια στην Ισπανία έχουν σημειωθεί τον 21ο αιώνα, με περισσότερη ζέστη να αναμένεται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της AEMET, Ρούμπεν ντελ Κάμπο, στο Reuters.

«Τα καλοκαίρια του 2022 και του 2025 είναι ένα προοίμιο – ή προειδοποίηση – για το τι μπορεί να συμβεί στα μέσα του αιώνα», δήλωσε ο ντελ Κάμπο. «Ένα στα τρία ημέρες αυτό το καλοκαίρι βρισκόμασταν υπό καύσωνα».

Ο ίδιος είπε ότι η Ισπανία θα πρέπει να προσαρμοστεί στα πιο ζεστά καλοκαίρια, συνεχίζοντας παράλληλα να συμβάλλει στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Ισπανία βίωσε τρεις καύσωνες που διήρκεσαν 36 ημέρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σύμφωνα με την AEMET, ένας καύσωνας 16 ημερών τον Αύγουστο έφερε τις θερμοκρασίες να ξεπεράσουν τους 45 °C στο νότιο τμήμα της χώρας και ήταν ο πιο έντονος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Χώρες σε όλο τον κόσμο βιώνουν ρεκόρ ζέστης τα τελευταία χρόνια, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται. Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το θερμότερο στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ το καλοκαίρι του 2025 ήταν το θερμότερο στη Βρετανία από την έναρξη των καταγραφών το 1884.

Η έντονη ζέστη συνέβαλε στην εξάπλωση των πυρκαγιών που κατέκαψαν 1,03 εκατομμύρια εκτάρια (σχεδόν 4.000 τετραγωνικά μίλια) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές της ΕΕ.

Στο εσωτερικό της βορειοδυτικής περιοχής της Γαλικίας στην Ισπανία, η οποία υπέστη μερικές από τις χειρότερες πυρκαγιές, οι θερμοκρασίες ήταν 3 °C υψηλότερες από το κανονικό, σύμφωνα με την AEMET.